Экс-чемпион мира вынес вердикт третьему бою Головкин - "Канело"

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе британец Тони Беллью считает, что 40-летнему казахстанскому боксеру среднего веса Геннадию Головкину (42-1-1 37 КО) нечего ловить в третьем бою с мексиканской суперзвездой Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), если они, как планируется, сразятся осенью, сообщает vRINGe.com со ссылкой на его комментарий DAZN.

Этот прогноз Беллью дал, основываясь на том, как выглядел Головкин в объединительном бою против Риоты Мураты. GGG нокаутировал японца в девятом раунде.

"Это была идеальная проверка для GGG перед третьим боем с "Канело", - сказал британец. - Он выглядел уязвимым, постаревшим, его теснил парень, который вовсе не суровый панчер.

В общем, если бы я был на его месте, я бы не стал приближаться к "Канело" снова. На мой взгляд, это плохо кончится. Возраст никого не жалеет, это было четко видно. GGG, считаю, больше не тот, какой когда-то был, и я бы не хотел, чтобы "Канело" жестко избил его в третьем бою. Потому что, думаю, именно это и произойдет".

По словам Беллью, "реальность такова, что только один боец ​​​(со дня прошлого их боя) стал лучше, и мы все знаем, кто это".

"Он не просто стал лучше, он стал крупнее и сильнее… И я думаю, это все проявится, если они встретятся в третий раз", - подытожил Тони.

Отметим, что трилогия должна состояться в сентябре, если Альварес 7 мая победит обладателя титула WBA Super в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола (19-0, 11 КО). Головкин и "Канело" бились в 2017 и 2018 годах. Первый бой не выявил сильнейшего, а второй завершился победой решением мексиканца.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира