Экс-чемпион мира выбрал сторону в трилогии Головкин - "Канело"

Бывший двукратный чемпион мира по версии WBC во втором среднем весе американец Давид Бенавидес рассказал, что в трилогии Геннадий Головкин - Сауль "Канело" Альварес будет болеть за казахстанского боксера. Более того, он надеется, что GGG победит мексиканца.

Также Бенавидес поделился своим мнением о бое казахстанца с японцем Риотой Муратой, которого нокаутировал в девятом раунде.

"Он выглядел хорошо (в бою с Муратой). Он получил немного ударов (от Мураты). Головкин вышел на ринг и сделал свою работу.

Что касается трилогии с Альваресом, то это будет отличный бой. Я точно буду на стороне Головкина, несмотря ни на что. Я болею за Головкина. Головкин - один из моих любимых бойцов. Он хороший парень, поэтому я всегда буду его поддерживать", - приводит слова Бенавидеса boxingnews24.com.

Напомним, что Головкин и "Канело" встречались в 2017 и 2018 годах. Первый их бой не выявил сильнейшего, а во втором решением победил мексиканец.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира