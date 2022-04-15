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Экс-чемпион мира выбрал сторону в трилогии Головкин - "Канело"

Экс-чемпион мира выбрал сторону в трилогии Головкин - "Канело"
©Reuters
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Бывший двукратный чемпион мира по версии WBC во втором среднем весе американец Давид Бенавидес рассказал, что в трилогии Геннадий Головкин - Сауль "Канело" Альварес будет болеть за казахстанского боксера. Более того, он надеется, что GGG победит мексиканца.

Также Бенавидес поделился своим мнением о бое казахстанца с японцем Риотой Муратой, которого нокаутировал в девятом раунде.

"Он выглядел хорошо (в бою с Муратой). Он получил немного ударов (от Мураты). Головкин вышел на ринг и сделал свою работу.

Что касается трилогии с Альваресом, то это будет отличный бой. Я точно буду на стороне Головкина, несмотря ни на что. Я болею за Головкина. Головкин - один из моих любимых бойцов. Он хороший парень, поэтому я всегда буду его поддерживать", - приводит слова Бенавидеса boxingnews24.com.

Напомним, что Головкин и "Канело" встречались в 2017 и 2018 годах. Первый их бой не выявил сильнейшего, а во втором решением победил мексиканец.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

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Метки:
Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль Головкин-Мурата Япония Мурата Риота

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