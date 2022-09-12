Экс-чемпион мира восхитился Головкиным и назвал победителя в трилогии с "Канело"

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Карл Фрэмптон поделился мнением о третьем поединке между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает fightnews.info. Конкуренты будут биться за титул абсолютного чемпиона в суперсреднем весе.

Фрэмптон считает, что третий бой соперников должен был состояться несколько лет назад.

"Альварес на этот раз должен быть большим фаворитом, даже несмотря на то, что проиграл последний бой, поскольку Головкину уже 40 лет. Геннадий уже не тот боец, которым был на пике своей формы. Головкин остановил Мурату в объединительном бою, но в начале поединка он не очень хорошо выглядел. У него возникли проблемы. Единственное, что мы не можем победить, - это время.

Так что я считаю, что этот поединок состоится очень поздно. Его нужно было провести несколько лет назад. Тогда Головкин получил бы реальный шанс на победу. Геннадий выглядел уязвимым в бою с Муратой, но, в конце концов, благодаря силе он смог взять верх. Головкин - один из самых сильных панчеров этого поколения бойцов. Это всегда дает вам шанс на победу, но не на самом высоком уровне.

Дело в том, что здесь все могут решить доли секунды, которых уже не хватает в вашей реакции, а также скорость удара, контроль дистанции или движения. Все это может испортить вам ночь. Я хотел бы, чтобы Головкин победил, но чувствую, что это будет самая решительная победа в карьере "Канело", - сказал Фрэмптон.

Тренер Головкина сделал признание о GGG перед трилогией с "Канело"

Напомним, что трилогия Головкин - "Канело" состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США). На кону боя будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет мексиканец. Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе.

Поддержи своего чемпиона вместе с главным спонсором спортивных эмоций - компанией 1XBET!