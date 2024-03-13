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Экс-чемпион мира раскритиковал Канело

Экс-чемпион мира раскритиковал Канело
©twitter.com/Canelo

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Пол Малиньяджи, раскритиковал бывшего лидера рейтинга pound-for-pound мексиканца Сауля Канело Альвареса, сообщают Vesti.kz.

Он обвинил Канело за его нежелание защищать свои титулы во втором среднем весе (до 76,2 кг) против статусных претендентов.

"Дело не в том, что Канело не проводит обязательные защиты. Он не делает этого, когда его могут победить. И это проблема.

Он подрался с Авни Йылдырымом. Когда претендент зарабатывает тем, что делает пончики на улице, Канело дерется с ним и говорит, что обязан это сделать. Фанаты Канело говорят, что он обязан это сделать. Да бросьте, Джермалл Чарло, когда он был хорош, тоже был претендентом", - цитирует Малиньяджи Probox TV.

Ранее Канело заявил, что вернется на ринг 4 мая в Лас-Вегасе (США) и его соперником будет американский боксер, но при этом не назвал его имени. СМИ предполагали, что им будет чемпион WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло (33-0, 22 КО). Однако вскоре, было официально объявлено о бое Канело в эту же дату со своим соотечественником Хайме Мунгией (43-0, 34 КО).

При этом Альварес не хочет боксировать с другими американцами - ни с упомянутым Бенавидесом, ни с экс-абсолютом в двух категориях Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО), несмотря на желание последнего.

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Метки:
Альварес Сауль Канело Профессиональный бокс

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