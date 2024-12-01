Экс-чемпион мира принял судьбоносное решение после боя с обидчиком Бибосынова

Экс-чемпион мира в наилегчайшем весе британец Санни Эдвардс (21-2, 4 КО) объявил о завершении карьеры после боя против соотечественника Галала Яфая (9-0, 7 КО), передают Vesti.kz.

Их поединок за вакантный временный титул WBC стал главным событием вечера бокса в Бирмингеме (Англия) и завершился досрочной победой Яфая в шестом раунде.

"Если быть абсолютно честным, то я принял решение еще до боя, что этим вечером я вне зависимости от результата завершаю свою карьеру. Во мне не осталось прежней энергии. Я так много вложил в первые 6-7 лет своей карьеры, что мне попросту нужен был перерыв. Но мне всегда хотелось испытать себя против лучших из лучших. Знал, что сегодня будет тяжело. Но прошлогодняя версия Санни Эдвардса продержалась бы больше 6 раундов", - цитирует Эдвардса vRINGe.com.

Эдвардс также отметил, что судьбоносное решение он принял из-за проблем со здоровьем.

Что касается Яфая, то является чемпионом Олимпиады-2020 в Токио. В полуфинале весовой категории до 52 килограммов он победил Сакена Бибосынова, отправив казахстанца в нокдаун в первом раунде. В финале британец одолел филиппинца Карло Паалама и выиграл золотую медаль, а Бибосынов довольствовался бронзой.