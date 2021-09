Экс-чемпион мира после поражения от Данияра Елеусинова нокаутом проиграл главный бой вечера

В Танзании в главном поединке боксерского шоу чемпион Африки по версии ABU первого среднего веса до 69,9 килограмма танзаниец Хассан Мвакиньо (20-2, 14 КО) победил экс-чемпиона мира намибийца Джулиуса Индонго (23-4, 12 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился в четвертом, когда рефери ничего не оставалось, кроме как прекратить откровенное избиение намибийца.

Light middleweight Hassan Mwakinyo (20-2, 14 KO's) is credited with a knockdown in the 4th and then forces the TKO-4 stoppage victory over former world champion Julius Indongo (23-4) defending his ABU light middleweight title in Dar-Es-Salaam, Tanzania pic.twitter.com/FHWDHD5g5d