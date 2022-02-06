Экс-чемпион четыре раза отправил соперника в нокдаун и оформил 32-ю победу перед боем с Головкиным

В главном событии вечера в Кардиффе (Уэльс) экс-чемпион из Великобритании во втором среднем весе Крис Юбенк-младший (32-2, 23 KO) победил своего соотечественника Лиама Уильямса (23-4-1, 18 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой в рамках среднего веса до 72,6 килограмма продлился все 12 раундов, по итогам которых победу решением одержал Юбенк (116-109, 116-108 и 117-109). В ходе поединка Крис четыре раза отправил соперника в нокдаун, но Лиам всякий раз вставал и умудрялся временами навязывать конкурентный бой, исход которого, как видно, предопределили падения Уильямса в первом, втором, четвертом и 11-м раундах.

𝙁𝙊𝙐𝙍 𝙠𝙣𝙤𝙘𝙠𝙙𝙤𝙬𝙣𝙨 & 𝙖 𝙨𝙝𝙤𝙬𝙗𝙤𝙖𝙩 𝙛𝙞𝙣𝙞𝙨𝙝! ✨



Highlights of Chris Eubank Jr vs Liam Williams!



💥@boxxer | @WassermanBoxing 👊🏻 pic.twitter.com/xDYvRtTA68 — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) February 6, 2022

Напомним, ранее Юбенк заявил, что после встречи с Уильямсом будет нацелен на бой с Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО). Британец уверен, что GGG в отложенном объединительном поединке победит обладателя пояса "суперчемпиона" WBA японца Риоту Мурату (16-2, 13 КО), после чего предпримет попытку заполучить бой с казахстанцем.

Встреча Головкина и Мураты должна была состояться в декабре 2021-го в Японии, но теперь она, вероятнее всего, пройдет весной этого года.