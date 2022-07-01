Экс-боксер "Астана Арланс" выступит в андеркарте боя Усик - Джошуа

Бывший боксер "Астана Арланс" хорват Филип Хргович (14-0, 12 КО) выступит в андеркарте боя между украинцем Александром Усиком (19-0, 13 KO) и британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), сообщает Boxingnews24.com.

Соперником хорвата будет китаец Чжан Чжилей (24-0-1, 19 КО), с которым он должен был провести поединок в мае в андеркарте боя "Канело" - Бивол. Тогда Хргович отказался от встречи из-за смерти отца.

Предстоящий поединок пройдет 20 августа в Саудовской Аравии.

"Я очень рад тому, как сейчас развиваются события. Предварительно бой был назначен на 7 мая, а затем перенесен на 23 июля. Из-за того, что Филип был очень близок с отцом (из-за смерти отца Хрговича в апреле был перенесен майский бой хорвата с Чжилеем), ему требовалось некоторое время, чтобы привести разум в норму", - сказал тренер хорвата Ронни Шилдс.

Напомним, Хргович дважды становился чемпионом Всемирной серии бокса (WSB) в составе "Астана Арланс", он также получил в казахстанском клубе путевку на Олимпиаду-2016, где завоевал бронзу. В профи у него 14 побед и 12 нокаутов.

В последнем бою Хргович в декабре прошлого года встречался с уроженцем Сербии из Германии Эмиром Ахматовичем (10-1, 7 КО), которого нокаутировал в третьем раунде и во второй раз защитил пояс IBF International.

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