Экс-боксер "Астана Арланс" пообещал проблемы Александру Усику

Хорватский боксер Филип Хргович, не знающий поражений в карьере, выразил свое мнение относительно возможного боя с чемпионом мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Александр Усик, имеющий в своем активе 20 побед в 20 профессиональных поединках, 26 августа намерен защищать свои титулы в поединке против британского боксера Даниэля Дюбуа.

"Усик быстрый, хорошо работает ногами, хорошо готов физически, выбрасывает много ударов. Но мой стиль может доставить ему большие проблемы, потому что я крупнее Александра. Я также могу выбрасывать много ударов, и я очень быстрый. Например, в бою Усика против Джошуа, Энтони оказывал давление, бил по корпусу и даже выиграл один раунд. Но ему не хватило выносливости, чтобы сохранить этот темп. Я думаю, я более вынослив и доставлю Усику куда больше проблем", - заявил Хргович в интервью Wasserman Boxing.

Стоит отметить, что Хргович назывался обязательным претендентом на пояс чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF, которым владеет Усик.

За свою карьеру Хргович провел 15 боев, одержав в них 15 побед. В свою очередь, Усик также показывает впечатляющие результаты, выиграв все свои 20 боев.

Напомним, что Хргович известен казахстанским болельщикам по выступлениям за клуб "Астана Арланс", с которым дважды выигрывал Всемирную боксерскую серию (WSB).

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