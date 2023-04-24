Эффектным нокаутом закончился бой узбекского боксера за титул WBC

Узбекистанский боксер Джахонгир Расулов одержал пятую победу в карьере на профессиональном ринге и успешно защитил свой титул, сообщают Vesti.kz.

В рамках вечера бокса в Мельбурне (Австралия) он встречался с филиппинцем Джуном Риком Карседо. Поединок в первом полусреднем весе был рассчитан на восемь раундов, но закончился во втором - Расулов одержал победу техническим нокаутом.

Таким образом, Расулов одержал пятую подряд досрочную победу в профи и защитил пояс WBC CISBB. Карседо же потерпел второе поражение в карьере при девяти победах (9 КО).

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"