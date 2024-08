Эффектным нокаутом обернулся бой чемпиона мира

В Кемптон Парк (ЮАР) состоялся главный бой вечера бокса, в котором встречались чемпион мира по (малозначимой) версии IBO во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) южноафриканец Рикардо Маладжика (14-2, 10 КО) и его соотечественник Янгу Сигкибо (18-3-1, 5 КО), сообщают Vesti.kz.

Маладжика извалял и нокаутировал соперника в 11-м раунде. Перед этим Сигкибо побывал в нескольких нокдаунах.

Маладжика одержал 15 победу на профи-ринге. 11 из которых стали досрочными. Сикгибо, потерпел четыертое поражение.

Представляем вам видео нокаута.

💣🇿🇦Ricardo Malajika successfully defends his IBO Super Flyweight Championship as he drops Yanga Sigqibo multiple times before a beautiful KO in Round 11 in Gauteng, South Africa pic.twitter.com/eE8u4u5JE9