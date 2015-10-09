В Кардиффе (Уэльс, Великобритания) прошёл боксёрский вечер с титульным поединком за пояс WBA Continental в полулёгком весе между британцами Рисом Эдвардсом (18-1-1, 4 КО) и Ли Макгрегором (16-4-1, 11 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Противостояние за пояс было рассчитано на десять раундов и прошло всю дистанцию. Победу единогласным решением судей одержал Эдвардсом - 98-92, 98-92, 96-94.

Для 26-летнего Эдвардса эта победа стала 18-й в карьере. В последних трёх поединках у него две победы и ничья. А вот 29-летний Макгрегор проиграл второй бой подряд и третий из последних четырёх проведённых.

Отметим, что оба спортсмена являются однофамильцами экс-чемпионов UFC Леона Эдвардса (22-6-0-1) и Конора Макгрегора (22-7).

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