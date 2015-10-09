Узбекистанский боксёр казахского происхождения Руслан Абдуллаев (6-0, 4 КО) одержал очередную победу на профессиональном ринге. На ивенте в Индио (Калифорния, США) он встретился с мексиканцем Хуаном Меса Ангуло (9-4, 6 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Противостояние в первом полусреднем весе было рассчитано на восемь раундов. Однако оно завершилось досрочно - в шестом отрезке 24-летний Абдуллаев нокаутировал 28-летнего Меса Ангуло, таким образом защитив пояс чемпиона WBA Continental Americas Gold.

Абдуллаев выступает среди профессионалов с марта 2025 года. В текущем году он оформил три победы в трёх поединках, причём каждая из них - нокаутом.

На любительском уровне в составе сборной Узбекистана он становился чемпионом Азии (2022) и мира (2023).

Отметим, что в 2019–2020 годах Абдуллаев пытался пробиться в молодёжную сборную Узбекистана, но не смог. Тогда он приехал в Казахстан и выступал за Южно-Казахстанскую область (ныне - Туркестанская) на молодёжном чемпионате страны, где уступил в полуфинале Сабыржану Аккалыкову и завоевал бронзу. После этого пандемия прервала соревнования в Казахстане и Абдуллаев вернулся в Узбекистан.

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