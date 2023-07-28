Эдди Хирн назвал победителя боя Спенс - Кроуфорд за звание абсолюта

Известный британский промоутер Эдди Хирн, глава Matchroom Boxing, поделился своими ожиданиями от боя за звание абсолюта в полусреднем весе, в котором сойдутся небитые американские боксеры Эррол Спенс (28-0, 22 КО) и Теренс Кроуфорд (39-0, 30 КО).

По казахстанскому времени поединок состоится утром в воскресенье, 30 июля, в Лас-Вегасе (США). Спенс является чемпионом IBF, WBC и WBA, а Кроуфорд владеет поясом WBO.

"Отличный бой, я склоняюсь в сторону Теренса Кроуфорда, но они оба невероятны. Я просто смотрю на две вещи. Во-первых, Эррол больше износился. А Кроуфорд невероятно силен духом. Думаю, Теренс победит", - сказал Хирн в интервью Seconds Out.

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