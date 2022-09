Двумя нокдаунами закончился бой боксера "Канело" в карде трилогии Альварес-Головкин

Американский боксер первого полусреднего весе Аарон Апонте (6-0, 2 КО, США) свел вничью поединок с Фернандо Молиной (8-0, 3 КО) из Мексики в рамках вечера бокса T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), передает корреспондент Vesti.kz.

Поединок был рассчитан на восемь раундов, и уже во втором Молина оказался на канвасе.

Aponte drops Molina in the second!

Однако в пятом раунде мексиканец "взял реванш" и отправил Апонте в нокдаун.

Now Aponte goes down!



This is a WAR!



