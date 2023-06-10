Двукратный чемпион Олимпийских игр оформил нокаут в седьмом раунде

В Майами (США) состоялся боксерский поединок с участием легендарного кубинца Гильермо Ригондо (22-3, 15 KO). Его соперником выступил пуэрториканец Чарли Клементе-Андино (12-1, 5 КО).

Поединок был рассчитан на десять раундов, но завершился в седьмом, когда Ригондо отправил соперника в нокаут ударом по корпусу.

Несмотря на досрочную победу, стоит заметить, что лучшие годы Ригондо позади, тогда как Клементе-Андино не выходил в ринг с 2016 года.

42-летний Ригондон - двукратный чемпион Олимпийских игр (2000 и 2004), двукратный чемпион мира (2001 и 2005) и чемпион Панамериканских игр (2003) среди любителей. Чемпион мира во второй легчайшей (WBA, 2012-2015, 2016-2018; WBO, 2013-2015; The Ring, 2013-2016) и легчайшей (WBA, 2020-н. в.) весовых категориях среди профессионалов.

Считается одним из сильнейших боксеров-любителей за всю историю.

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