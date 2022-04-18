Двукратный чемпион мира выдвинул ультиматум "Канело"

Двукратный чемпион мира в суперсреднем весе американец Давид Бенавидес надеется на то, что победа над ветераном из Канады Давидом Лемье проложит ему путь к поединку против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, сообщает fightnews.info.

Боксер не хочет покидать эту весовую категорию до тех пор, пока не подерется с сильнейшими бойцами этого веса.

"Я верю в то, что победа над Лемье сделает меня обязательно претендентом на титул Сауля Альвареса. В этом нет никаких сомнений. Я уже выиграл отборочный поединок за титул WBC, а в этом бою завоюю временный титул чемпиона. Если "Канело" не будет драться со мной после этого, ему нужно просто оставить титул и позволить мне за него подраться.

Я останусь в этом весе до тех пор, пока не дам болельщикам все бои, которые я им обещал. Но я делаю это не только для них, но и для себя тоже. Я верю в то, что я лучший в суперсреднем весе и хочу покинуть эту весовую категорию зная, что я это доказал", - отметил американец.

Напомним, ранее Бенавидес высказал свое отношение к трилогии между казахстанцем Геннадием Головкиным и "Канело". В частности, Давид отметил, что GGG - один из его любимых бойцов, и в их третьем бою он будет на стороне казахстанца.

При этом Бенавидес устроил потасовку на одном из вечеров бокса.

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