Двойник Илона Маска оформил жесткий нокаут в трилогии "Канело" - Головкин

Первый нокаут случился на вечере бокса T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), главным событием которого станет третий поединок между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

На ринге сошлись американец Марк Кастро (7-0, 5 КО) и мексиканец Кевин Монтьель (6-1-2, 3 КО). Бой был рассчитан на восемь раундов, но все закончилось в пятом, когда Кастро отправил соперника в глухой нокаут.

MONSTER uppercut by @MarcTheBoxer and it's over in the fifth! 🧨 #CaneloGGG3 pic.twitter.com/etftXm1yOp