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Двойник Илона Маска оформил жесткий нокаут в трилогии "Канело" - Головкин

Двойник Илона Маска оформил жесткий нокаут в трилогии "Канело" - Головкин
©RingTV

Первый нокаут случился на вечере бокса T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), главным событием которого станет третий поединок между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

На ринге сошлись американец Марк Кастро (7-0, 5 КО) и мексиканец Кевин Монтьель (6-1-2, 3 КО). Бой был рассчитан на восемь раундов, но все закончилось в пятом, когда Кастро отправил соперника в глухой нокаут.

До этого в Сети обратили внимание на схожесть американца с основателем и генеральным директором компании SpaceX Илоном Маском.

На кону трилогии будет звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе, которым владеет "Канело". Для Головкина это будет дебют в новом дивизионе.

Также в андеркарте пройдут следующие бои:

Джесси Родригес (16-0, 11 КО) - Исраэль Гонсалес (28-4-1, 11 КО)
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC во 2-м наилегчайшем весе;

Али Ахмедов (18-1, 14 КО) - Габриэль Росадо (26-15-1, 15 КО)
10 раундов за вакантные титулы чемпиона по версиям IBF NA и WBC Silver во 2-м среднем весе;

Остин Уильямс (11-0, 9 КО) - Кирон Конуэй (18-2-1, 4 КО)
10 раундов за вакантный титул чемпиона по версии WBA International в среднем весе;

Диего Пачеко (15-0, 12 КО) - Энрике Колласо (16-2-1, 11 КО)
10 раундов за вакантный титул чемпиона США по версии WBC во 2-м среднем весе;

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!

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Метки:
Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль

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