"Дружище, я на пенсию не собираюсь". Канело ответил непобежденному нокаутеру

22 апреля в Лас-Вегасе (США) американский нокаутер-легковес Джервонта Дэвис (29-0, 27 КО) победил в седьмом раунде соотечественника Райана Гарсию (23-1, 19 КО), после чего провозгласил себя "новым лицом бокса", сообщает в vRINGe.com.

Абсолютный чемпион суперсреднего веса звездный мексиканец Сауль Канело Альварес (58-2-2, 39 КО) советует "Танку" Дэвису не торопиться: "Дружище, я ведь пока что на пенсию не собираюсь. Это не так просто. Мне очень нравится Джервонта, но чтобы быть лицом бокса, ему нужно сделать намного больше. Один только лишь бой с Гарсией, хоть я и уважаю Райана, не делает его лицом бокса".

Свой следующий бой Канело проведет уже на этих выходных - 6 мая в родной Гвадалахаре (Мексика) сразится с британцем Джоном Райдером (32-5, 18 КО). Они уже провели дуэль взглядов.

Напомним, что последний раз Альварес боксировал в сентябре 2022-го, когда судейским решением победил в трилогии казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) и защитил свои титулы по версиям IBF, WBC, WBA Super, WBO и The Ring во втором среднем весе.

Райдер поднимался в ринг в ноябре прошлого года, когда сенсационно выиграл у соотечественника Зака Паркера (22-1, 16 КО).

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