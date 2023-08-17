Дрался с Гиясовым и Тейлором. Стал известен соперник экс-капитана сборной Казахстана по боксу

Экс-капитан сборной Казахстана по боксу Абылайхан Жусупов (2-0, 1 КО), выступающий в полусреднем весе, свой поединок 26 августа проведет против Уистона Кампоса (33-11-6, 19 КО) из Никарагуа, передает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщает Suleimen Promotions, он примет участие в 8-раундовом поединке в андеркарте вечера бокса от Top Rank на ESPN в Талсе (штат Оклахома, США).

Соперник Жусупова имеет солидный опыт выступления и в разные годы дрался с узбекским проспектом Шахрамом Гиясовым и британцем Джошем Тейлором. Оба поединка Кампос проиграл досрочно. Всего он провел 50 боев. На его счету 6 ничейных результатов и 33 победы, 19 из них нокаутом. В пассиве 11 поражений.

31-летний боксер начал свою карьеру в 2010 году. За прошедшие годы он успел выступить в США, Великобритании, Коста-Рике и Мексике. Подавляющее большинство его поединков прошли на родине. Он занимает шестое место в рейтинге полусредневесов Никарагуа, а в мировом списке располагается на 322-й строчке.

Добавим, что соглавным событием этого вечера бокса станет противостояние непобежденного казахстанского супертяжа Жана Кособуцкого (19-0, 18 КО), который дебютирует в США. Его соперником станет нигериец Эфе Аджагба (17-1, 13 KO).

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