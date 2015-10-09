Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Профи-бокс
Сегодня 12:10
 

Досрочной развязкой обернулся бой на вечере бокса в США

Досрочной развязкой обернулся бой на вечере бокса в США ©Кадр из видео

Досрочной развязкой обернулся один из боёв на вечере бокса в Филадельфии (США), передают Vesti.kz.

Кубинский тяжеловес Дайньер Перо (12-0, 9 КО) встречался с мексиканцем Марио Агиларом (23-11, 19 КО).

Поединок был рассчитан на восемь раундов, но завершился после второго, когда угол Агилара принял решение отказаться от продолжения боя. Это решение оказалось правильным, так как в первых двух раундах он откровенно выживал и не смог оказать достойного сопротивления более разностороннему сопернику.

Для Перо это 12-я победа в профессиональной карьере, девятая — досрочная. Агилар потерпел 11-е поражение и восьмое досрочное, имея на своём счету 23 победы.

