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Дмитрий Бивол сделал долгожданное заявление о бое за звание "абсолюта" с Бетербиевым

Дмитрий Бивол сделал долгожданное заявление о бое за звание "абсолюта" с Бетербиевым
©instagram.com/bivol_d

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол (22-0, 11 КО) высказался о бое за звание абсолютного чемпиона мира с соотечественником Артуром Бетербиевым (20-0, 20 КО), владеющим поясами WBC, IBF и WBO, сообщают Vesti.kz. Бивол заявил, что хочет получить удовольствие и от подготовки, и от самого боя.

Председатель главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Алалших официально заявил, что этот бой состоится 1 июня в Эр-Рияде.

"Все проходит отлично. Замечательное место, где мы живем и тренируемся (в Кыргызстане). Осталась крайняя неделя - 22‑го уже завершается первый этап подготовки. На следующий этап мы поедем в Абу‑Даби и будем готовиться в том же месте, где мы готовились перед боем с Рамиресом. Честно говоря, кардинальных изменений в подготовке нет, потому что мы всегда старались готовиться по максимуму. Всегда старались быть в идеальной форме, и здесь мы так же проводим два этапа подготовки, и будут спарринг‑партнеры, приближенные к нашему оппоненту. Есть ощущение радости и огромной ответственности. Говорю себе, что нужно просто работать, делать свою работу, быть самим собой и получать удовольствие от тренировочного процесса, и максимально насладиться боем, который предстоит", - цитирует Бивола промоутерская компания "Мир бокса".

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Метки:
Бивол Дмитрий Профессиональный бокс Бетербиев Артур

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