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Дмитрий Бивол рассказал о своем большом страхе

Дмитрий Бивол рассказал о своем большом страхе
©instagram.com/bivol_d

Чемпион WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол (22-0, 11 КО) сделал признание об одном из своих больших страхов, передают Vesti.kz.

- Многие спортсмены, заработав деньги, быстро их тратят после завершения карьеры. Ты говорил, что инвестируешь деньги. 

- Это один из моих больших страхов, если честно, быть таким спортсменом, который смог себе сделать карьеру, а потом остался ни с чем. То есть все ходят и думают: как жаль. Какой хороший был, какой крутой был. Как так вышло, как жаль, - рассказал он в интервью "СЭ".

- У тебя есть примеры?

- Есть, но я не хочу их называть. Конечно, у каждого есть эти примеры, когда мы видим, что человек столько трудился, зарабатывал, а потом - раз, и он совсем не там находится, не на том уровне уже. Когда и денег у него, кажется, нет. Он куда-то там вложил, проиграл, прогулял.

- И как ты борешься с этим страхом?

- Конечно, я не обладаю сейчас большим количеством времени, чтобы заниматься бизнесом. Я пробовал, но это все не то. Надо погружаться. Мне интересно, кто чем занимается сейчас, нужны ли там инвестиции. Это как умножение капитала, а для сохранения капитала, чтобы избавиться от инфляции, я покупал недвижимость. У меня в основном была недвижимость.

- У тебя есть финансовый консультант?

- Честно говоря, нет, но есть много людей в окружении, бизнесменов разных состоявшихся, у которых я часто спрашиваю совета. В основном дают правильные советы. Где-то я думаю: "Да нет, наверное, это не так будет, сделаю по-своему". Потом думаю: "Блин, надо было послушать". Конечно, стараюсь прислушиваться к опытным людям.

Напомним, Бивол последний раз боксировал 23 декабря 2023 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), победив судейским решением британца Линдона Артура (23-2, 16 КО). Ожидается, что этим летом он проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе против соотечественника Артура Бетербиева, представляющего Канаду.

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Метки:
Бивол Дмитрий Профессиональный бокс

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