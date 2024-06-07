Британский эксперт Бен Смит предложил казахстанскому боксеру Батыру Джукембаеву (23-1, 17 КО) провести бой со своим соотечественником Жанкошем Тураровым (28-0, 20 КО), владеющим чемпионским поясом IBO в первом полусреднем весе, передают Vesti.kz.

Казахстанцы выступают в одном дивизионе - первом полусреднем. При этом оба входят в топ-15 рейтинга WBA: Тураров в нем шестой, а Джукембаев - 10-й.

"Джукембаев - неплохой боксер. У него хорошая техника и стиль, но не хватает больших имен в послужном списке. Ему нужны соперники из топ рейтинга. Есть разные оппоненты. Особенно стоит обратить внимание на тех, кто находится нижней части топ-15. Однако договориться о бое с опасным соперником - проблематично. Есть более вероятный способ добиться рывка - это встретится с казахстанским чемпионом IBO Жанкошем Тураровым. Он сейчас шестой в списке рейтинга WBA. Победа над ним приблизит Джукембаева к топовым соперникам и привлечет к себе внимание", - отметил Смит.

Напомним, что Джукембаев после досрочной победы в мае над украинцем Иваном Редкачем (24-7-1, 19 КО) идет на успешной серии из пяти боев - в последний раз он проигрывал в мае 2021 года: тогда его в восьмом раунде удосрочил пуэрториканец Сабриэль Матиас (20-1, 20 КО).

Непобежденный Тураров боксировал в последний раз в декабре прошлого года в Алматы, когда победил японца Акихиро Кондо (37-12-2, 21 КО) и защитил титул IBO, а также завоевал вакантный пояс WBA Gold.