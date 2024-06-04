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Джукембаеву "дали" шанс приблизится к титулу. Известны соперники

Джукембаеву "дали" шанс приблизится к титулу. Известны соперники
©ProBox TV

Американский журналист Джек Маккаферри высказался корреспонденту Vesti.kz о победе казахстанского боксера первого полусреднего веса Батыра Джукембаева (23-1, 17 КО) над украинцем Иваном Редкачем (24-7-1, 19 КО). В ходе беседы он предложил ему соперников для следующего боя.

Они встретились 22 мая в рамках вечера бокса в Плант-Сити (штат Флорида, США). Поединок продлился до пятого раунда, в котором казахстанец финишировал оппонента.

"Это была качественная победа. Джукембаев технично и уверенно разобрался с опытным соперником. Я ожидал более конкурентного поединка. Однако, казахстанцу удалось с первых минут заявить свои притязания на победу и добиться досрочной победы. Думаю, что этот успех имеет важное значение для дальнейшего роста боксера. Ему можно повышать уровень оппозиции и найти гейткипера посолиднее. Я не могу ничего сказать о его титульных перспективах, но эти победы позволяют говорить о нем. Главное, чтобы о Джукембаеве не забывали.

Например можно посмотреть его в бою с американцем Джулианом Смитом или другим украинцем Ботиржоном Ахмедовым. Они все в топе рейтинга WBA и в случае успеха приблизятся к первой строчке списка", - заявил Маккаферри.

Отметим, что украинец узбекского происхождения Ботиржон Ахмедов (10-3, 9 КО) занимает десятую строчку, располагаясь сразу же за Джукембаевым в рейтинге WBA. Американец Джулиан Смит (8-2, 5 КО) находится на 11-й позиции.

Благодаря победе, Джукембаев продлил успешную серию до пяти боев - в последний раз он проигрывал в мае 2021 года: тогда его в восьмом раунде удосрочил пуэрториканец Сабриэль Матиас (20-1, 20 КО).

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Метки:
Джукембаев Батыр Профессиональный бокс

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