Джукембаев узнал соперника на следующий бой в США

Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (21-1, 16 KO) проведет ближайший бой в США, где ему будет противостоять Мохамед Мимуне, сообщают Vesti.kz.

По данным BoxRec.com, Джукембаев вернется на ринг 13 декабря в Плант-Сити (штат Флорида, США) в рамках очередного шоу ProBox TV. Соперником казахстанца выступит француз Мохамед Мимуне (23-5, 4 КО). Встреча будет рассчитана на десять раундов.

Напомним, 21 сентября казахстанский средневес на вечере бокса в Плант-Сити (штат Флорида, США) победил раздельным решением судей аргентинца Уго Альберто Ролдана и завоевал титул WBA NABA в первом полусреднем весе.