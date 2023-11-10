Джукембаев готовится к битве с экс-чемпионом мира: фото

Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (21-1, 16 KO) продолжает подготовку к следующему бою, сообщают Vesti.kz.
По данным BoxRec.com, Джукембаев вернется на ринг 13 декабря в Плант-Сити (штат Флорида, США) в рамках очередного шоу ProBox TV. Соперником казахстанца выступит француз Мохамед Мимуне (23-5, 4 КО). Встреча будет рассчитана на десять раундов.
В соцсети X (бывший Twitter) казахстанец опубликовал совместное фото с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях американцем Шакуром Стивенсоном (20-0, 10 КО).
"Готовимся к битве", - написал Джукембаев.
Getting ready for battle ⚔️@ShakurStevenson pic.twitter.com/vMAbZLaR3K— Batyr Jukembayev (@Batyr777Boxing) November 10, 2023
Напомним, 21 сентября казахстанский средневес на вечере бокса в Плант-Сити (штат Флорида, США) победил раздельным решением судей аргентинца Уго Альберто Ролдана и завоевал титул WBA NABA в первом полусреднем весе.
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