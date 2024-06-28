Джошуа зацепился с Дюбуа. Видео

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Дэниел Дюбуа (21-2, 20 КО) провел пресс-конференцию со своим соотечественником Энтони Джошуа (28-3, 25 КО), передает Vesti.kz.

Джошуа попытался прессануть Дюбуа во время пресс-конференции, но оказалось, что чемпион к этому готов. Оба вскочили со своих мест, но дальше этого дело не пошло.

Дэниел первым спровоцировал соперника и едва не случилась конференция.

Дюбуа: Если он хочет подраться, то я готов!

Джошуа: Заткнись и выдохни!

Дюбуа: Хочешь подраться сейчас — погнали!

Джошуа: Расслабься!

Дюбуа: Хочешь подраться сейчас — давай!

Джошуа: Я сейчас двину тебя стулом по лицу. Не проявляй ко мне неуважение.

Дюбуа: Тебе меня не запугать. Кем ты себя возомнил?

Джошуа: Дэниел, не проявляй ко мне неуважение. Потому что такие вещи я не прощаю.

Их поединок состоится 21 сентября в Лондоне (Англия).