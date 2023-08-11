Джошуа назвал самое болезненное поражение в карьере

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) вернется на ринг в ближайшие выходные, когда проведет бой против финна Роберта Хелениуса (32-4, 21 КО) 12 августа в Лондоне. Перед этим поединком он ответил на вопрос СМИ относительно его самого болезненного поражения в карьере, сообщают Vesti.kz.

"Это реванш с Усиком. Я уважаю Усика, но это просто больно. Это было слабое выступление с моей стороны. Я не должен был проигрывать", - приводит слова британца Boxingscene.com.

Напомним, что реванш Джошуа с украинцем Александром Усиком (20-0, 13 КО) состоялся 20 августа 2022-го в Джидде (Саудовская Аравия), тогда британец уступил судейским решением. А первая их встреча прошла годом ранее в Лондоне, где Джошуа также проиграл по очкам.

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