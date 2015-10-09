Джалолов объявил следующий бой: есть дата и место

Двукратный олимпийский чемпион, узбекистанец Баходир Джалолов (15-0, 14 КО) объявил дату следующего поединка на профессиональном ринге, передают Vesti.kz.

Как сообщил 30-летний боксер в своих социальных сетях, бой пройдет 26 июля в спортивном комплексе "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке (США).

"До встречи в Америке! Будьте в молитвах, соотечественники", - подписал публикацию Джалолов.

Следующий соперник Джалолова

Имя соперника узбекистанец не объявил. Однако по данным Boxrec, им станет итальянец Джанмарко Кардильо (12-1, 2 KO). 36-летний боец в своем последнем появлении на ринге, которое состоялась 28 сентября 2024 года, единогласным решением проиграл соотечественнику Эдуардо Джустини (17-4, 6 KO).

Последний бой Джалолова

Баходир, в свою очередь, уже успел провести бой в этом году. 5 апреля в Астане он встретился с украинцем Игорем Шевадзуцким (12-3, 10 КО). При этом этот поединок, впервые в карьере Джалолова, продлился всю дистанцию. Ранее узбекистанец нокаутировал всех своих оппонентов. Шевадзуцкого - удалось победить лишь по очкам.

Ранее Джалолову намекнули на реванш после драматичного боя в Казахстане. Добавим также, что Джалолову предложили неожиданного оппонента с 20-0.

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