Джалолов бросил вызов топовым боксерам

Супертяж из Узбекистана Баходир Джалолов (13-0, 13 КО) намерен выиграть золото на Олимпиаде-2024 в Париже, после чего готов провести бой с одним из топовых боксеров на профессиональном уровне, сообщают Vesti.kz.

"Моя ближайшая цель - взять второе золото на Играх, а затем сразу вернуться в профессиональный бокс. Александр Усик, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа - для меня это не имеет значения, я готов", - приводит его слова vRINGe.com.

Следующий бой Джалолов проведет 17 ноября в Ташкенте против малоизвестного южноафриканца Криса Томпсона (12-5-1, 7 КО).

Напомним, Джалолов уже выигрывал золото Олимпиады-2020 в Токио. Он также был чемпионом мира в любителях (2019, 2023), Азиатских игр (2022) и Азии (2017, 2019, 2021).