Димаш Кудайберген встретился с Головкиным после боя с "Канело"

Казахстанский артист Димаш Кудайберген тепло поприветствовал Геннадия Головкина после поединка с Саулем "Канело" Альваресом, сообщает корреспондент Vesti.kz. Известный певец исполнял гимн Казахстана перед поединком в Лас-Вегасе.
Напомним, сегодня, 18 сентября, в Лас-Вегасе состоялся третий бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. Поединок завершился победой Альвареса единогласным судейским решением. Мексиканец защитил свои титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе. Для казахстанца это был дебют в новом весе.
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