Демьяненко ответил критикам Алимханулы и дал совет чемпиону мира

Серебряный призер Олимпиады-1980 в Москве Виктор Демьяненко прокомментировал корреспонденту Vesti.kz победу чемпиона мира по версии WBО в среднем весе казахстанца Жанибека Алимханулы (14-0, 9 КО) над канадцем Стивеном Батлером (32-4-1, 26 КО). В ходе беседы он назвал главное условие успешной карьеры для боксера из Казахстана.

Их бой состоялся в минувшие выходные в Стоктоне (США) и стал главным событием вечера бокса. Алимханулы нокаутировал претендента во втором раунде и тем самым во второй раз защитил титул WBO. Однако известный американский эксперт Тедди Атлас раскритиковал казахстанца за победу.

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"Я посмотрел бой. Алимханулы хорошо отработал. Он немного рисковал, когда поймал Батлера. Исполняя такой удар, можно нарваться на контратаку. Однако Жанибеку удалось все сделать правильно. Далее оставалось добить соперника, что ему и удалось сделать.

Я не согласен с теми, кто считает Батлера слабым оппонентом. Он входит в топ-10 рейтинга и имеет солидный опыт. Согласен, что это не элита дивизиона, но слабаком его называть нельзя. Просто Алимханулы в потрясающей форме и готов к повышению.

Я считаю, что ему нужно проявлять себя и искать мощных соперников. Я думаю, что он готов драться с Чарло. Однако, удастся ли ему получить такой бой? Жанибеку нужно чаще выходить на ринг. В идеале три-четыре раза за год. Он сейчас на пике и надо пользоваться своим лучшим временем", - отметил Демьяненко.

Напомним, что после своей победы Алимханулы сделал громкое заявление, бросив вызов мексиканцу Саулю Канело Альваресу и американцу Джермаллу Чарло.

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