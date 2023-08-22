Демьяненко назвал фаворита объединительного боя Алимханулы

Серебряный призер Олимпиады-1980 в Москве Виктор Демьяненко прокомментировал корреспонденту Vesti.kz предстоящий объединительный бой чемпиона мира по версии WBO в среднем весе казахстанца Жанибека Алимханулы (14-0, 9 КО) с обладателем пояса IBF Винченцо Гуальтьери (21-0-1, 7 КО) из Германии. В ходе беседы эксперт оценил шансы боксера стать "абсолютом".

Ранее известный инсайдер Майк Коппинджер проинформировал, что поединок состоится 14 октября в Розенберге (штат Техас, США). Алимханулы в третий раз будет защищать свой титул, а также попытается отобрать у Гуальтьери его пояс, который немецкий боксер добыл 1 июля во встрече против бразильца Эскивы Фалкао (30-1, 20 КО).

"Это прекрасная новость для Алимханулы. Хотелось бы, чтобы у всех наших боксеров было также успешно с менеджерами. В прошлом бою показалось, что соперник слабенький. Однако дело в мощи Алимханулы. Он хорошо подготовился и показал лучший бокс. По этой причине все закончилось быстро.

Я считаю, что надо выигрывать и идти дальше. Здесь не должно быть и разговоров о другом результате. Перспективы очень большие. Огорчает, что очень большие перерывы. Я понимаю, что сложно договориться с сильнейшими боксерами. Однако, нужно драться чаще. Это увеличит популярность и опыта прибавит.

Я считаю, что Боб Арум поможет ему стать "абсолютом". Я думаю, все в руках Алимханулы, а его промоутеры сделают ему бои. Самоуверенность - это хорошо. Ему нужно основательно подходить к боям и навязывать свой бокс. Он должен действовать в своем стиле", - отметил Демьяненко.

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