© Дебют в боксе провалился: Популярный ютубер ударил женщину-судью

Популярный американский YouTube-блогер Крис Рэй Ган опозорился во время своего дебютного поединка в боксе, сообщают Vesti.kz.

Инцидент произошел во втором раунде. Уильям Хэйнс доминировал в бою и избивал соперника. Когда девушка-судья решила остановить поединок и закончить избиение Гана, блогер наотмашь ударил ее по голове.

К счастью, девушка-судья, которая отчаянно пыталась разнять боксеров, избежала ущерба или травм.

Крис Рэй Ган является популярным ютубером - у него более 600 тысяч подписчиков на видеохостинге.

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