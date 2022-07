Де Ла Хойя вернулся в ринг и выиграл бой нокаутом

Перспективный мексиканский полулегковес Диего Де Ла Хойя (23-1, 11 KO) вернулся на ринг после трехлетнего перерыва, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках вечера бокса в Лос-Анджелесе (США) он встречался с соотечественником Энрике Берначе (24-14, 12 КО). Все закончилось в четвертом раунде, когда Де Ла Хойя зажал оппонента в углу, обрушив серию ударов, чем вынудил рефери вмешаться и остановить поединок.

Таким образом, Де Ла Хойя одержал победу техническим нокаутом.

Diego De La Hoya closes it out in the 4th round to win by KO.#GarciaFortuna | on @daznboxing pic.twitter.com/OrxVH6WN7W