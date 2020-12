DAZN предложил "Канело" следующим соперником Головкина

Стриминговый сервис DAZN рассмотрел несколько вариантов в соперники для мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (54-1-2, 36 КО), одержавшего победу над британцем Каллумом Смитом (27-1, 19 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.



Среди прочих вероятных оппонентов DAZN выдвинул кандидатуру казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), с которым Альварес бился дважды. Если осенью 2017-го стороны не смогли выявить сильнейшего, то через год решением выиграл "Канело".



Who Next for Canelo? pic.twitter.com/abaOCwHZoD