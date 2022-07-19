Данияр Елеусинов стал кандидатом на бой с "Разрушителем" с 14 нокаутами

Чемпион мира по версии IBO в полусреднем весе казахстанский боксер-профессионал Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО) заинтересовал команду британского проспекта Конора Бенна (21-0, 14 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

31-летний казахстанец вошел в список претендентов на бой с "Разрушителем" (прозвище Бенна), делами которого занимается глава Matchroom - Эдди Хирн, который ранее вел Елеусинова.

Стороны еще не обсуждали поединок. При этом Елеусинов в последний раз дрался в декабре, когда и завоевал свой пояс после победы над аргентинцем Хуаном Эрнаном Леао (15-1, 4 КО).

В свою очередь, 25-летний Бенн последний раз на ринг выходил в апреле, когда нокаутировал Криса Ван Хеердена (28-3-1, 12 КО) из ЮАР. Сейчас британец входит в топ-5 рейтинга четырех ведущих организаций: WBC, WBA, IBF и WBO в полусреднем весе.

Между тем, у Елеусинова была запланирована защита титула, которая была перенесена. Соперник, также как и дата боя, еще не известны.

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