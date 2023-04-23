Данияр Елеусинов сделал интригующее заявление

Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО) заинтриговал своим сообщением в соцсетях, передают Vesti.kz.

Он не боксировал с 2021 года.

"Даст Бог, впереди хорошие новости!!!", - написал он в Instagram.

Напомним, что Елеусинов, ставший олимпийским чемпионом в любителях, дебютировал в профи в 2018 году. В декабре 2021-го он завоевал чемпионский пояс IBO в полусреднем весе после победы над аргентинцем Хуаном Эрнаном Леао и с тех пор на ринг не выходил. В декабре Международная боксерская организация отобрала титул из-за того, что Елеусинов не проводил защиту.

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