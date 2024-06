Чудовищным нокаутом завершился бой сына легенды бокса

В мексиканском городе Тихуана состоялся бой местных боксеров: Омар Чавес (41-8-1, 28 КО), сын местной легенды Хулио Сесара Чавеса-старшего досрочно победил своего соотечественинка Мичи Муньоса (28-19-1, 19 КО), передает Vesti.kz.

Их поединок продлился два раунда, в последнем из которых Омар жестким левым боковым уложил соперника на канвас. После удара Мичи не сразу смог подняться.

In the clinch, Michi Munoz Zavala (28-19-1) lost his mouthguard and took a brutal full-force punch from Omar Chavez (41-8-1), knocking him out in the second round in Tijuana, Mexico 🇲🇽. pic.twitter.com/i2fQ48izyi