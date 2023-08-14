Чисора объяснил, почему бой Усик - Фьюри никогда не состоится

Бывший претендент на чемпионский титул в супертяжелом весе Дерек Чисора убежден, что обладатель титулов по версиям WBA, WBO и IBF в его дивизионе Александр Усик не проведет бой против Тайсона Фьюри, владеющего поясом WBC.

По его мнению, этому поединку помешает очередь обязательных претендентов, которая выстроилась к украинцу.

"Этого боя не будет. Я не верю, что он когда-нибудь состоится. Филип Хргович - обязательный претендент на титул IBF. У Усика назначен бой с Дюбуа, а после этого Хргович потребует провести обязательную защиту с ним. Поэтому я не думаю, что поединок Усик - Фьюри состоится.

Я просто думаю, что есть ряд бойцов, которые ждут обязательной защиты против них. Я не верю, что мы когда-то увидим бой Усик - Фьюри, поскольку Тайсон сейчас проведет поединок с Фрэнсисом Нганну", - цитирует Чисору fightnews.info.

Напомним, что ранее промоутер Фьюри Боб Арус выразил уверенность, что бой с Усиком состоится в следующем году. Этот поединок считается одним из самых ожидаемых в профи-боксе.

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