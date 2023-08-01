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Известный промоутер назвал сроки боя Усик - Фьюри

Известный промоутер назвал сроки боя Усик - Фьюри
©фото из социальных сетей

Боб Арум уверен, что его подопечный Тайсон Фьюри, являющийся чемпионом WBC в супертяжелом весе, обязательно подерется с украинцем Александром Усиком, который владеет титулами IBF, IBO, WBA и WBO в этом дивизионе. Об этом он заявил в интервью каналу Boxing News в YouTube.

Известный промоутер назвал примерные сроки.

"Я думаю, бой между Фьюри и Усиком состоится. Думаю, это произойдет в следующем году. Быть может, в феврале. Полагаю, это будет хороший момент для этого поединка", - сказал Арум. 

Напомним, ранее WBC объявил, что у Фьюри есть специальное разрешение на бой против звезды UFC Фрэнсиса Нганну - вместо того, чтобы провести нормальную титульную защиту. Бой будет официальный и пройдет по правилам бокса. Он запланирован на 28 октября в Саудовской Аравии.

Усик же вернется на ринг 26 августа в Польше. Он проведет бой с британцем Даниэлем Дюбуа.

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Метки:
Усик Александр Фьюри Тайсон

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