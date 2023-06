Чемпионский бой уроженца Казахстана отложен

Бой уроженца Казахстана Сергея Липинца (17-2-1, 13 КО) отложен, сообщают Vesti.kz.

Он должен выйти на ринг против чемпиона мира по версии IBF в первой полусредней весовой категории пуэрториканца Субриэля Матиаса (19-1, 19 КО). По информации ESPN, поединок планировалось провести 26 августа в США. Теперь же, как сообщает известный инсайдер Майк Коппинджер, он отложен на конец. Новая дата пока не названа. Трансляция состоится на Showtime.

