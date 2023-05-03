Чемпиона по боксу застрелили в баре. Подробности

Французский проспект супертяжелого веса Вильфрид Флорентин (3-0, 3 КО) трагически погиб в 23 года, сообщают Vesti.kz. Спортсмена застрелили после ссоры в кальянной L'Insolite в Бонней-сюр-Марн, где он работал вышибалой.

По информации L’Equipe, боксер получил критические ранения (два выстрела в грудь) после инцидента в воскресенье, 30 апреля. Флорентин был доставлен друзьями в больницу, где у него произошла остановка сердца.

Главный подозреваемый, 35-летний мужчина, был задержан 1 мая в аэропорту Брюсселя "по пути в Кот-д'Ивуар". "Он будет передан французским властям бельгийскими властями", - цитирует источник The Brussels Times.

У Флорентина остались двое детей. Он бронзовый призер молодежного Евро-2018 и чемпион Евро-2019.

В свое время он не смог пройти квалификацию на Токио-2020. Француза дисквалифицировали после того, как он ударил тренера во время соревнований по боксу в Париже.

Флорентин перешел в профи в сентябре 2022 года и провел последний бой 8 апреля 2023 года.

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