Чемпиона мира из России сравнили с Хабибом

Знаменитый американский тренер Тедди Атлас высказался о чемпионе мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артуре Бетербиеве, передает "Чемпионат". Он сравнил российского боксера с его земляком - бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

"Многие называют Бетербиева грубым и жестоким человеком. Говорят, мол, он примитивен. Но я не согласен с такой точкой зрения. Он намного выше всего этого.

Бетербиев стал чемпионом по другим причинам, не только потому, что он сильный. Да, он действительно демонстрирует правильный настрой. Мне кажется, что он родом из той части света, где это чуть больше распространено. В этом плане он похож на Хабиба - возможно, величайшего бойца всех времен, чемпиона UFC, который недавно завершил карьеру. У него есть менталитет воина. Это словно порода, как кодекс поведения", - сказал Атлас.

Напомним, что ранее Бетербиев в кровавом бою защитил титулы WBC и IBF. Все свои бои он завершил досрочно.