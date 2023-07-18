Чемпион WBA из Казахстана проведет поединок в Узбекистане

Казахстанский боксер второго полулегкого веса Бекман Сойлыбаев (16-1, 7 КО) следующий бой проведет в августе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Десятираундовый поединок запланирован на 5 августа в Ташкенте, сообщает Adal Promotions. Имя соперника будет названо позднее.
Свой последний бой Сойлыбаев провел 21 марта в Алматы, где нокаутировал в третьем раунде филиппинца Дженела Лаусу (11-1-1, 7 КО).
Тем самым, казахстанец успешно защитил пояс WBA Inter-Continental во втором полулегком весе, однако организация исключила боксера из рейтинга.
Загрузка матч-центра...
Реклама