Чемпион в составе "Астана Арланс" проведет битву за титул с победителем боя Усик - Дюбуа

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, представляющий дела хорватского супертяжа Филипа Хрговича (16-0, 13 КО), заявил, что его подопечный станет следующим соперником победителя боя Александр Усик (20-0, 13 КО) - Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО).

Поединок, в котором украинец проведет обязательную защиту титулов IBF, WBA и WBO, пройдет 26 августа во Вроцлаве (Польша).

Ранее Хргович досрочно победил австралийца Демси Маккина, сохранив статус обязательного претендента на титул IBF, которым владеет Усик.

"Без сомнений, мы будем настаивать на обязательной защите по линии IBF. Хрговичу нужен был поединок с Маккином, чтобы сохранить активность. IBF подтвердила, что назначит защиту сразу же после боя Усика и Дюбуа. Так что Хргович сразится с победителем", - сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Напомним, что Хргович известен казахстанским болельщикам по выступлениям за клуб "Астана Арланс", с которым дважды выигрывал Всемирную боксерскую серию (WSB).

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