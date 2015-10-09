Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Кәсіпқой бокс
Чемпион с рекордом 31-0 нокаутировал соперника и испугал Канело

Сауль Канело Альварес. Фото: ©instagram.com/canelo

После уверенной защиты титула чемпиона мира WBC в полутяжёлом весе американцем Давидом Бенавидесом (31-0, 25 КО), который за семь раундов остановил британца Энтони Ярда (27-4, 24 КО), шансы на бой с мексиканцем Саулем Канело Альваресом (63-3-2, 39 КО) стали ещё меньше, передают Vesti.kz.

Этот бой состоялся 22 ноября в Саудовской Аравии.

Его отец и тренер, Хосе Бенавидес-старший, уверен, что Канело видел этот поединок и напугался увиденным.

"Думаю, когда Канело увидел этот бой, он заметил, как Давид становится всё лучше и лучше. Может, он пошёл и спрятался в шкафу или что-то типа того. Но он точно был просто в ужасе.

Давид Бенавидес — это тот человек, с которым Канело не хочет сталкиваться. И это будет преследовать его тенью до конца жизни, потому что все знают, что именно с этим бойцом он должен был встретиться, но не захотел", — приводит слова Бенавидеса-старшего vRINGe.com.

Напомним, Канело последний бой провёл 13 сентября с американцем Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 КО) и проиграл по очкам, утратив титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

