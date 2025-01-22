Чемпион разобрал слабые места Жанибека Алимханулы

Британский боксер Дензел Бентли, который ранее встречался с Жанибеком Алимханулы, рассказал о сильных и слабых сторонах казахстанского чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе. Несмотря на признание высокого уровня Алимханулы, Бентли считает, что у него есть серьезные проблемы, мешающие ему развиваться, передают Vesti.kz.

Бентли стал обязательным претендентом на титул WBO, победив Брэда Полса и завоевав звание чемпиона Великобритании, а также титул чемпиона Европы.

Теперь британец настроен либо на реванш с Жанибеком, либо на титульный бой в будущем.

В интервью Вoxingscene он отметил, что с момента их первой встречи в 2022 году Жанибек не продемонстрировал значительного прогресса. Бентли, напротив, уверен, что его собственные навыки улучшились благодаря опыту и дополнительной подготовке.

По его словам, главная проблема казахстанского чемпиона - недостаточная активность. Бентли считает, что редкие бои мешают Жанибеку сохранять форму и развивать свои навыки.

Британец отметил, что Алимханулы выходит на ринг только тогда, когда назначен бой, а длительные перерывы между поединками приводят к стагнации.

"Безусловно, он лучший средневес в мире. Но проблема в том, что он неактивен. У него слишком большие паузы между боями, и это сказывается на его прогрессе. Он появляется в зале только тогда, когда у него назначен бой, и фокусируется исключительно на подготовке к этому поединку. Это, конечно, говорит о его высоком уровне - он может просто прийти, потренироваться и показать результат. Но если говорить о том, улучшился ли он с момента нашего боя, то я бы сказал, что нет", - заявил Бентли.

Ситуацию осложняют и проблемы с весом: Бентли упомянул, что казахстанец испытывает трудности с тем, чтобы уложиться в лимит средней весовой категории, что может указывать на необходимость перехода в более тяжелый дивизион.

"С тех пор, как я с ним дрался, кажется, он провел всего два боя. Как можно прогрессировать с такой низкой активностью? Он, очевидно, не проводит все время в зале, если у него есть проблемы с весом. Я слышал, что он даже теряет сознание, пытаясь уложиться в лимит. Это говорит о том, что он перерастает свою весовую категорию".

Британский боксер также считает, что попытки Жанибека объединить титулы в короткие сроки могут обернуться ошибками, так как недостаточная активность и проблемы с весом могут сыграть против него.

"Если он перейдет в другую весовую категорию, возможно, мы увидим совершенно другого Жанибека - более свежего и сильного. Но пока я не вижу никаких улучшений. Он словно застрял между весами, и это тормозит его развитие. Он пытается быстро объединить титулы, но это рискованно, ведь на этом пути он может допустить ошибку".

Бентли так же заявил, что готов к новому вызову и хотел бы снова встретиться с Алимханулы, чтобы доказать свою состоятельность.

Он уверен, что с опытом и дополнительной подготовкой его шансы на победу значительно выше, чем в их первой встрече.

Напомним, что в последний раз Алимханулы боксировал 4 октября 2024 года в Сиднее (Австралия), где в девятом раунде финишировал новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО) и тем самым защитил титулы чемпиона мира по версиям WBO и IBF.

Добавим, что чемпионом WBA в дивизионе Алимханулы является кубинец Эрисланди Лара (31-3-3, 19 КО), а пояс WBC принадлежит доминиканцу Карлосу Адамесу (24-1, 18 КО).