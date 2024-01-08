Чемпион раскритиковал Фьюри перед супербоем с Усиком

40-летний супертяжеловес из Китая и "временный" чемпион мира по версии WBO Чжан Чжилеи (26-1-1, 21 КО) назвал фаворита в бою за звание "абсолюта" между украинцем Александром Усиком (21-0, 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) состоится, передает корреспондент Vesti.kz.

Противостояние состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

"Я не знаю, кто победит все что угодно может произойти. Мой опыт в этом деле говорит, что пока ты не услышал стартовый гонг, все возможно. Если кто-то чувствует себя не в своей тарелке, они могут отменить бой. Так что я не уверен, что бой состоится.

Поединок с Фрэнсисом Нганну должен был стать тревожным звоночком для Тайсона Фьюри. Ты должен упорно тренироваться и не отвлекаться ни на что постороннее в зале, но все мы разные, и ты никогда не знаешь наверняка. Но я могу сказать, что если он готовится так же, как готовился к Нганну, тогда он в большой беде и опасности.

На данный момент я склоняюсь к победе Усика в этом поединке. Я уверен, что умения окупаются, а преданность делу - ключ в этом спорте", - отметил Чжан в интервью Boxingscene.